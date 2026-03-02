NIOAQUE: Etapa do Circuito Sesc MTB Brasil consolida Nioaque como referência em grandes eventos esportivos

Nioaque foi palco, neste domingo, de uma das maiores competições de ciclismo do calendário estadual. A etapa local do Circuito Sesc MTB Brasil 2026 reuniu atletas de diversas cidades, público expressivo e ampla mobilização da comunidade, consolidando o município como referência na realização de grandes eventos esportivos.

Com percursos de 15 km (Turismo), 41 km (Sport) e 57 km (Pró), a competição desafiou atletas de diferentes níveis técnicos e proporcionou um espetáculo de organização, segurança e participação. A estrutura montada garantiu suporte adequado aos competidores e ao público, refletindo o planejamento integrado entre o Município e os parceiros do evento.

A atleta Beatriz Elizabeth, de Rio Brilhante, que competiu na categoria Turismo, destacou a importância da iniciativa: “Quero agradecer à Prefeitura por trazer um evento como esse. O esporte é vida. Para mim, foi um recomeço, uma forma de renascer”, afirmou.

O ex-secretário de Esporte de Sidrolândia, Maia, atleta da categoria Sport, também parabenizou a organização: “É gratificante ver um município estruturado para receber uma competição desse porte. Nioaque demonstra capacidade e comprometimento com o esporte”, pontuou.

A participação do público reforçou o caráter integrador do evento. Vanessa Lodi ressaltou a movimentação na cidade: “A cidade fica mais alegre e movimentada. É bom para quem participa e para quem acompanha”, comentou.

Para a ambulante Genezilda Aparecida da Silva, o resultado foi positivo: “Eventos assim fortalecem nosso trabalho. A movimentação aumenta e isso faz diferença para nós”, destacou.

O realizador do evento, Afonso Brandão, evidenciou a parceria com o município: “Nioaque demonstrou organização e comprometimento. Quando há união entre poder público e organização, o evento alcança um nível elevado”, afirmou.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, ressaltou que o objetivo foi plenamente alcançado: “Nosso compromisso é fomentar o esporte, incentivar hábitos saudáveis e posicionar Nioaque no cenário estadual. O sucesso desta etapa confirma nossa capacidade de sediar grandes competições”, declarou.

O prefeito André Guimarães enfatizou que o investimento em esporte integra a estratégia de desenvolvimento do município: “Estamos fortalecendo políticas públicas que promovem qualidade de vida, turismo e crescimento econômico. O esporte é instrumento de transformação social e de geração de oportunidades”, afirmou.

O êxito da etapa reafirma o potencial de Nioaque para integrar o circuito de grandes competições esportivas, impulsionando o turismo, estimulando a economia local e promovendo a valorização da comunidade.