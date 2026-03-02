terça-feira, 3/03/2026

NIOAQUE: Etapa do Circuito Sesc MTB Brasil consolida Nioaque como referência em grandes eventos esportivos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nioaque foi palco, neste domingo, de uma das maiores competições de ciclismo do calendário estadual. A etapa local do Circuito Sesc MTB Brasil 2026 reuniu atletas de diversas cidades, público expressivo e ampla mobilização da comunidade, consolidando o município como referência na realização de grandes eventos esportivos.

Com percursos de 15 km (Turismo), 41 km (Sport) e 57 km (Pró), a competição desafiou atletas de diferentes níveis técnicos e proporcionou um espetáculo de organização, segurança e participação. A estrutura montada garantiu suporte adequado aos competidores e ao público, refletindo o planejamento integrado entre o Município e os parceiros do evento.

A atleta Beatriz Elizabeth, de Rio Brilhante, que competiu na categoria Turismo, destacou a importância da iniciativa: “Quero agradecer à Prefeitura por trazer um evento como esse. O esporte é vida. Para mim, foi um recomeço, uma forma de renascer”, afirmou.

O ex-secretário de Esporte de Sidrolândia, Maia, atleta da categoria Sport, também parabenizou a organização: “É gratificante ver um município estruturado para receber uma competição desse porte. Nioaque demonstra capacidade e comprometimento com o esporte”, pontuou.

A participação do público reforçou o caráter integrador do evento. Vanessa Lodi ressaltou a movimentação na cidade: “A cidade fica mais alegre e movimentada. É bom para quem participa e para quem acompanha”, comentou.

Para a ambulante Genezilda Aparecida da Silva, o resultado foi positivo: “Eventos assim fortalecem nosso trabalho. A movimentação aumenta e isso faz diferença para nós”, destacou.
O realizador do evento, Afonso Brandão, evidenciou a parceria com o município: “Nioaque demonstrou organização e comprometimento. Quando há união entre poder público e organização, o evento alcança um nível elevado”, afirmou.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, ressaltou que o objetivo foi plenamente alcançado: “Nosso compromisso é fomentar o esporte, incentivar hábitos saudáveis e posicionar Nioaque no cenário estadual. O sucesso desta etapa confirma nossa capacidade de sediar grandes competições”, declarou.

O prefeito André Guimarães enfatizou que o investimento em esporte integra a estratégia de desenvolvimento do município: “Estamos fortalecendo políticas públicas que promovem qualidade de vida, turismo e crescimento econômico. O esporte é instrumento de transformação social e de geração de oportunidades”, afirmou.

O êxito da etapa reafirma o potencial de Nioaque para integrar o circuito de grandes competições esportivas, impulsionando o turismo, estimulando a economia local e promovendo a valorização da comunidade.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Totalmente repaginado, MIS reabre as portas ao público e traz exposição fotográfica de Rachid Waqued

ANELISE PEREIRA - 0
Após de mais de um mês fechado para readequações, o Museu da Imagem e do Som foi reaberto para a população na noite desta...
Leia mais

Vizinho vai a julgamento por envenenamento de cão em Amambai

Milton - 0
Justiça marca audiência de vizinho suspeito de envenenar cachorro A Justiça marcou para terça-feira (3) a audiência de instrução e julgamento do vizinho de 78...
Leia mais

Delas Day tem programação para empreendedoras nesta quarta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
O Delas Day, maior evento de Mato Grosso do Sul voltado ao público feminino, que acontece no Bosque Expo continua com programação nesta quarta-feira,...
Leia mais

Chuvas devastam Juiz de Fora novamente

Milton - 0
Mortes chegam a 43 e milhares estão desalojados Chuvas fortes atingiram a cidade de Juiz de Fora (MG) na noite de quarta-feira, 25, agravando enchentes...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia