sexta-feira, 21/11/2025

NIOAQUE: 1º Festival da consciência negra movimenta a comunidade Família Cardoso neste sábado

ANELISE PEREIRA
A Comunidade Família Cardoso será palco, nesta quinta-feira, do 1º Festival da Consciência Negra, uma iniciativa que reforça o compromisso do município com a valorização da cultura afro-brasileira, das tradições quilombolas e da promoção da igualdade racial. O evento terá início às 17h30, com uma feira gastronômica repleta de comidas típicas e produtos locais.

A programação contará com apresentações culturais, atrações musicais e a participação do DJ Kuka Flashback, que irá animar o público com um repertório especial. A proposta é que o festival passe a integrar o calendário oficial de eventos da comunidade e se consolide como referência cultural no município.

Para o técnico de Políticas Públicas e Promoção da Igualdade Racial, Jouberth Carlos, o festival representa um avanço significativo:
“O Festival da Consciência Negra é um marco para a Comunidade Família Cardoso. É um momento de reafirmação da nossa história, de fortalecimento da identidade e de promoção do respeito. Nossa expectativa é que este evento cresça e faça parte, todos os anos, do calendário cultural de Nioaque.”

O prefeito André Guimarães parabenizou a realização do evento e destacou sua relevância para o município:
“O festival é uma iniciativa que valoriza nossas raízes e fortalece a união da comunidade. Parabenizo todos os envolvidos pela organização e reforço que a Prefeitura seguirá apoiando ações que promovam cultura, inclusão e igualdade. Nioaque segue no rumo certo, construindo uma cidade mais justa e consciente.”

A Prefeitura de Nioaque segue comprometida com políticas que reconhecem e celebram a diversidade, promovendo o respeito e fortalecendo a identidade cultural do município.

CATEGORIAS:
GERAL

