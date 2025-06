Neymar indica chance de renovar com o Santos

Neymar afirmou nesta terça-feira (10) que está mais próximo de renovar seu contrato com o Santos. Em entrevista ao canal Bandsports, o atacante foi questionado sobre a possibilidade de seguir no clube e respondeu com bom humor: “De 0 a 10, 7”. O jogador participou de um leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., em São Paulo.

Com contrato válido até 30 de junho, Neymar afirmou estar feliz no Santos e que deseja seguir no clube para completar sua recuperação física durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. “O Santos é minha casa. Vim para recuperar minha felicidade e estou nesse processo”, declarou.

O pai do jogador, que cuida da carreira do filho, também reforçou o interesse em prolongar a permanência no clube: “O projeto começou em janeiro”.

Neymar testou negativo para Covid-19 nesta terça e pôde comparecer ao evento. Ele também visitou o vestiário da seleção brasileira, que enfrentará o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Fora do próximo jogo do Santos por suspensão, Neymar quer aproveitar a pausa no calendário para retomar a melhor forma física.