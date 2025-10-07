Nevasca isola mais de 200 pessoas no Monte Everest

Mais de 200 pessoas seguem presas sob temperaturas congelantes perto da face leste do Monte Everest, entre o Nepal e o Tibete. A previsão das equipes é que elas sejam resgatadas até esta terça-feira (7).

De acordo com a agência de notícias Reuters, as equipes de resgate foram enviadas para o local e trabalham junto com os moradores da região. Eles tentam retirar parte da neve, acumulada com as fortes tempestades inesperadas que atingiram o oeste da China desde o último sábado (4).

Segundo a TV estatal chinesa, os praticantes de trekking, que são caminhadas longas em terrenos naturais, já foram localizados e contatados, mas a neve impede a passagem de ajuda.

Os esforços de resgate se concentram no Vale Gamagou, que tem 55 km de extensão e cuja altitude varia de 2.000 a 5.000 metros. Outras 350 pessoas já foram resgatadas e levadas para uma pequena cidade próxima, onde receberam proteção e abrigo.

De acordo com o governo local, a região recebeu mais de 500 mil turistas chineses e estrangeiros no ano passado. A situação atual é agravada por um feriado prolongado, que fez com que centenas de pessoas fossem pegas de surpresa pelas tempestades.