segunda-feira, 29/12/2025

Nelsinho Trad viabiliza viaduto que pode se tornar ponto turístico

Milton
Publicado por Milton
Foto: Facebook Nelsinho e Instagram Vander Loubet

O viaduto viabilizado pelo senador Nelsinho Trad (PSD) em Campo Grande será construído no modelo estaiado, com cabos de aço ligados a torres centrais, garantindo modernidade e funcionalidade. Estruturas semelhantes são verdadeiros cartões postais em grandes cidades, como a Ponte Estaiada em São Paulo, atraindo turistas e proporcionando experiências visuais únicas. Localizado na rotatória que liga a Avenida Gury Marques à Doutor Olavo Villela de Andrade, o empreendimento tem posição estratégica, próxima ao Terminal Rodoviário e pontos históricos da cidade.

Orçado em cerca de R$ 86 milhões, o projeto é resultado de articulação entre a bancada federal de MS, a Câmara Municipal, Governo do Estado e Prefeitura. Além de melhorar a mobilidade urbana, a obra deve se tornar ponto turístico, valorizando o entorno e inspirando projetos urbanos futuros. Segundo Trad, a iniciativa demonstra a importância do diálogo institucional e do planejamento estratégico para o desenvolvimento da Capital Morena. A expectativa é que, ao ser concluído, o viaduto se torne referência arquitetônica e marco da cidade.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

