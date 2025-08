Nelsinho avança contra tarifaço de Trump

O senador Nelsinho Trad retornou ao Brasil com otimismo após uma missão nos Estados Unidos para tentar barrar o “tarifaço” anunciado pelo governo Trump, que entraria em vigor em 6 de agosto. A medida prevê tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, impactando cerca de 36% das exportações para os EUA.

Durante as reuniões com congressistas democratas e empresários americanos, Nelsinho obteve apoio para apresentar propostas que podem levar à revogação das tarifas antes da data prevista. Parlamentares americanos, como Jeanne Shaheen, Chuck Schumer e Tim Kaine, criticaram abertamente a iniciativa, considerada por eles uma retaliação sem precedentes contra o Brasil.

Além disso, tribunais federais nos EUA analisam a legalidade da medida, questionando a justificativa do governo Trump sobre uma suposta ameaça à segurança nacional. Empresários de grandes companhias, como ExxonMobil e Amazon, alertaram sobre prejuízos em cadeias produtivas importantes, incluindo o setor alimentício, onde o preço da carne moída já subiu 15%.

Nelsinho Trad ressaltou a importância do diálogo e informou que seguirá articulando com o Executivo brasileiro para buscar uma solução suprapartidária. A expectativa é que as tarifas sejam revistas e anuladas antes de entrarem em vigor, evitando danos econômicos bilaterais.