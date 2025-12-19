Negociação FETEMS e Governo do Estado

Governo assume compromisso com a FETEMS de convocar remanescentes, avançar na nomeação de aprovados, publicar nova tabela salarial para convocados e implementar de nível para administrativos

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 19, o governador Eduardo Riedel (PP) assumiu novos compromissos com a FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) e os seus 74 sindicatos filiados. A Comissão de Negociação, liderada pela presidenta Deumeires Morais, apresentou as demandas urgentes da categoria, especialmente relacionadas ao Concurso Público da Educação e à situação funcional de professores e administrativos.

Segundo Deumeires, o governo garantiu que os 28 docentes remanescentes da última etapa do concurso serão efetivados ainda em 2025, permitindo que ingressem no ano letivo de 2026 já em exercício. “Nós saímos da reunião com a confirmação de que a convocação desses remanescentes será feita ainda este ano, para que esses profissionais iniciem 2026 devidamente nomeados. Esse é um avanço importante para a rede e para a categoria”, afirmou.

Outro ponto considerado decisivo pela FETEMS foi o compromisso do governo em apresentar um cronograma de nomeação dos mais de 300 aprovados que seguem na lista de espera. A nova agenda está marcada para o dia 26 de janeiro. “Essa é uma demanda que a categoria acompanha com muita expectativa. O governador determinou que a equipe apresente, na reunião do dia 26, o calendário de ingresso dos mais de 300 professores e professoras que aguardam sua vez na lista de espera. Nós consideramos isso um passo concreto e necessário”, disse a presidenta.

Durante a reunião, o governo também sinalizou a abertura de diálogo para a realização de um novo concurso público, contemplando tanto docentes, quanto trabalhadores administrativos, respeitando o calendário e os prazos previstos para ano eleitoral. Além disso, houve avanço na pauta salarial. “O governador reafirmou que apresentará uma nova tabela de pagamento para os professores convocados, algo que vínhamos cobrando há muito tempo. A expectativa é que essa publicação ocorra o mais rápido possível”, destacou Deumeires.

Outro ponto acordado com o Governo foi a implementação da tabela do nível superior para os administrativos. A FETEMS também cobrou a resolução de pendências relacionadas à carreira, como a promoção funcional, que está em atraso. De acordo com a presidenta, o governo assegurou que fará uma força-tarefa para agilizar o processo. “Nós levamos questões históricas da categoria, como a atualização da promoção funcional. O governo reconheceu o atraso e garantiu empenho para resolver. Isso demonstra que a pauta da carreira segue viva e em negociação.”

Ao final do encontro, Deumeires avaliou positivamente os encaminhamentos. “Foi uma reunião produtiva e que nos deixa com uma perspectiva positiva. Há compromissos firmados, prazos definidos, e sobretudo a disposição do governo em avançar. Nós continuaremos acompanhando de perto cada etapa, sempre com responsabilidade e firmeza na defesa da educação pública e dos trabalhadores.”

Participaram da reunião o Secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, o Secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, o Vice-Presidente da FETEMS, professor Onivan Correa, o Secretário de Finanças da Federação, professor Jaime Teixeira, a Secreária de Políticas Educacionais, Sueli Veiga Melo, e a Secretária dos Funcionários Administrativos, Idalina da Silva.