terça-feira, 19/08/2025

Napoli monitora Léo Ortiz em jogo do Flamengo contra Internacional

Napoli enviará olheiros para acompanhar o desempenho do zagueiro na partida contra o Internacional pelas oitavas da Libertadores.

Milton
Publicado por Milton
Foto: André Durão

O Napoli, da Itália, está de olho em Léo Ortiz, zagueiro titular do Flamengo. Representantes do clube italiano acompanharão de perto o jogador durante o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A movimentação do Napoli acontece em meio ao interesse crescente de clubes europeus pelo defensor.

Apesar do interesse, o Flamengo mantém cautela e não demonstra pressa para negociar seu zagueiro. Em julho, o clube carioca recusou uma proposta de quase R$ 100 milhões do RB Leipzig, da Alemanha. Para liberar Ortiz, a diretoria rubro-negra exige uma oferta irrecusável. Além do Napoli e Leipzig, Juventus e Roma também já demonstraram interesse, mas até o momento só os alemães formalizaram proposta.

Léo Ortiz, que possui passaporte italiano, facilita seu mercado europeu e é presença constante na seleção brasileira. Em 2025, participou de 40 jogos pelo Flamengo, com quatro gols e duas assistências. A janela de transferências fecha no início de setembro, e o futuro do zagueiro segue sendo um dos assuntos mais comentados no Flamengo.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Agetran informa as interdições para o fim de semana

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para sexta-feira (15) e dias subsequentes. A Agência reforça o compromisso com a...
Leia mais

Proteja+CG: família de aplicativos é arma tecnológica da prefeitura contra violência

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande está lançando o Proteja+CG, uma família de aplicativos criada para agir rápido e salvar vidas em situações de risco....
Leia mais

Jornalista é ameaçado de morte na fronteira

Milton - 0
O jornalista Aníbal Gómez Caballero, que atua na rádio "AMERICA 94.9 FM" de Pedro Juan Caballero, denunciou ter recebido ameaças de morte por meio...
Leia mais

Costa Rica faz história com estreia no vôlei de praia nos jogos escolares da juventude de MS

ANELISE PEREIRA - 0
Com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Educação (SEMED) e de Esporte e Cultura, a cidade de Costa Rica fez...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia