Napoli monitora Léo Ortiz em jogo do Flamengo contra Internacional

O Napoli, da Itália, está de olho em Léo Ortiz, zagueiro titular do Flamengo. Representantes do clube italiano acompanharão de perto o jogador durante o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A movimentação do Napoli acontece em meio ao interesse crescente de clubes europeus pelo defensor.

Apesar do interesse, o Flamengo mantém cautela e não demonstra pressa para negociar seu zagueiro. Em julho, o clube carioca recusou uma proposta de quase R$ 100 milhões do RB Leipzig, da Alemanha. Para liberar Ortiz, a diretoria rubro-negra exige uma oferta irrecusável. Além do Napoli e Leipzig, Juventus e Roma também já demonstraram interesse, mas até o momento só os alemães formalizaram proposta.

Léo Ortiz, que possui passaporte italiano, facilita seu mercado europeu e é presença constante na seleção brasileira. Em 2025, participou de 40 jogos pelo Flamengo, com quatro gols e duas assistências. A janela de transferências fecha no início de setembro, e o futuro do zagueiro segue sendo um dos assuntos mais comentados no Flamengo.