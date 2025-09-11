“Não foi um domingo no parque”, diz Moraes sobre ataques de 8 de janeiro

O ministro do STF Alexandre de Moraes afirmou nesta quinta-feira (11) que os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 “não foram um domingo no parque”, mas sim uma tentativa coordenada de golpe de Estado. A fala ocorreu durante um aparte ao voto da ministra Cármen Lúcia, no julgamento da ação penal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados.

Segundo Moraes, os ataques não podem ser vistos como ações isoladas ou espontâneas. Ele classificou os atos como parte de uma estratégia iniciada ainda em 2021 para desacreditar a democracia. O ministro também apontou Bolsonaro como líder dessa articulação, exibindo um vídeo em que o ex-presidente ataca o STF.

A fala confronta o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro por entender que suas falas foram apenas “cogitações”. Moraes discordou e ressaltou que houve liderança e planejamento.

A sessão segue com o voto da ministra Cármen Lúcia.