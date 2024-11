Mutirão todos em ação acontece neste sábado (23), no Bairro Aero Rancho

O ‘Mutirão Todos em Ação’, acontece neste sábado, dia 23 de novembro, das 8h às 13h, na Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli, Bairro Aero Rancho. No local, serão oferecidos mais de 300 serviços gratuitos a população na edição especial de fim de ano do projeto. A ação conta com a parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Programa Mutirão, que leva empresas diversas e órgãos do Judiciário para disponibilizar atendimentos.

O Executivo disponibiliza de forma itinerante os serviços de todas as secretarias em diversos segmentos. Na edição especial, a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), por exemplo, vai auxiliar o cidadão que possui um pequeno negócio ou faz parte da agricultura familiar a se cadastrar no aplicativo Mercado Solidário. A ideia é ajudar quem encontra dificuldades para alcançar clientes, e cadastrar novos produtores.

No local, também haverá um curso rápido de panetone e colomba natalina, promovido pela Coordenadoria de Assuntos Comunitários. As vagas são ilimitadas, por isso os interessados devem chegar bem cedo para aproveitar a capacitação.

Quem passar pelo evento, também poderá levar para casa verduras e legumes manipulados na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). O FAC oferecerá ainda, a oficina de habilidades manuais para a confecção de pesos de porta, utilizando restos de tecidos jeans.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) oferta testes rápidos, além de orientações diversas. Além disso, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) estará no local para disponibilizar consultas e encaminhamentos para castração e cirurgias aos animais.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) distribuirá mil mudas de árvores frutíferas, além de orientações para a isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, revisão de dados cadastrais, além de instruções quanto aos procedimentos de podas ou remoção de árvores.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) fornecerá orientações aos moradores para o cadastro da carteira de trabalho digital e para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) fará a renegociação de dívidas e cadastro para os programas de habitação social.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vai oferecer a atualização, inclusão e orientação para o Cadastro Único (CADÚnico), além de oficinas de artesanato.

A programação do ‘Mutirão Todos em Ação’ inclui também corte de cabelo, serviços de manicure e pedicure, sobrancelha, apresentações culturais e musicais, gincanas, brincadeiras para as crianças e sorteio de brindes.

O Mutirão Todos em Ação de 2024 realizou mais de 87 mil atendimentos nos bairros Portal Caiobá (2 de março), Jardim Canguru (23 de março), Nova Campo Grande (20 de abril),

Jardim das Hortências (18 de maio), Jardim Noroeste (22 de junho) e Parque do Lageado (24 de agosto).

Serviço:

Mutirão Todos em Ação

Data: 23 de novembro, sábado

Horário: das 8h às 13h

Local: Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli, Rua Charlote, n° 2001, Bairro Aero Rancho.