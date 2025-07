Lidio Lopes presta contas e destaca ações no MS

O deputado estadual Lidio Lopes apresentou um balanço das atividades parlamentares do primeiro semestre de 2025, destacando a destinação de R$ 3,5 milhões em emendas para saúde, educação e assistência social em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Entre os principais feitos, está a sanção da Lei Estadual nº 6.435, que certifica laboratórios ambientais com selo do Inmetro. Ele também propôs o programa “SORRISO POPE”, de odontologia preventiva nas escolas, e defende a isenção de IPVA para motoristas de aplicativo.

Lidio articulou frentes parlamentares voltadas à defesa da criança, do adolescente e da assistência social, reforçando seu compromisso com temas sensíveis. Projetos sociais como o Centro de Recuperação Minha Esperança e o “TransformaSom” continuam em destaque, beneficiando dependentes químicos e crianças no contraturno escolar.

O parlamentar também participou de eventos cívicos e comunitários, incluindo uma campanha de doação de sangue com mais de 200 voluntários. Segundo ele, a regionalização da saúde é prioridade nas conversas com o governador Eduardo Riedel.

Lopes reforça sua atuação com foco no desenvolvimento sustentável e no bem-estar da população sul-mato-grossense.