Bolsonaro terá que usar tornozeleira e está proibido de acessar redes sociais

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (18) uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Mandados foram cumpridos na casa de Bolsonaro e em endereços ligados ao PL, seu partido. Além das buscas, Bolsonaro foi submetido a medidas restritivas: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de acesso às redes sociais e recolhimento domiciliar das 19h às 7h, inclusive aos fins de semana.

Ele também está impedido de manter contato com diplomatas e com outros réus ou investigados no processo que apura tentativa de golpe de Estado. A PF afirmou que o ex-presidente tenta interferir no processo e pode estar cometendo crimes como obstrução de Justiça e coação.

Na mesma semana, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, enviou carta a Bolsonaro criticando o Judiciário brasileiro. Em resposta, o presidente Lula reafirmou que o Brasil “não se curva a pressões estrangeiras”.