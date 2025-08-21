quinta-feira, 21/08/2025

Mutirão de Saúde do Homem e da Mulher é realizado neste sábado pela Casa Rosa

Ação oferece consultas e exames gratuitos para prevenção e diagnóstico precoce

Neste sábado, 23 de agosto, a Associação Beneficente Casa Rosa promove um Mutirão de Saúde do Homem e da Mulher, em parceria com o Projeto Casa Azul. A ação ocorre das 7h às 12h, na sede da instituição, na Rua Apetubas, 181 – Tijuca 2, com atendimentos gratuitos que incluem consultas médicas, exames preventivos e orientações de saúde.

Com mais de 10 mil diagnósticos realizados desde sua fundação e 214 casos de câncer de mama identificados pelo SUS, a Casa Rosa é referência nacional em atendimento gratuito. O mutirão reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, especialmente no combate ao câncer.

Segundo o mastologista voluntário Dr. Victor Rocha, o evento reforça o compromisso da entidade em salvar vidas com dignidade e qualidade, mostrando a eficiência do SUS quando há dedicação. A expectativa é atender centenas de pessoas e fortalecer a cultura da prevenção entre homens e mulheres.

A Casa Rosa completa três anos de atuação, apoiada por voluntários e parceiros que acreditam na democratização do acesso à saúde gratuita e humanizada.

