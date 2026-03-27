Mulheres que constroem, se unem e avançam, encontro em MS reforça força feminina na política

“Quando mulheres se unem com propósito, a política muda de verdade.” Foi com esse sentimento que o encontro realizado na noite desta quinta-feira (26), em Campo Grande, reuniu lideranças femininas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul em um momento marcado por troca, acolhimento e, principalmente, construção.

Mais do que uma agenda política, o encontro foi um espaço de conexão entre histórias, vivências e sonhos em comum. Mulheres com diferentes trajetórias, algumas já atuantes e outras dando os primeiros passos, encontraram ali um ambiente de escuta, incentivo e fortalecimento mútuo e algo que vai além da política tradicional.

À frente desse movimento, Naiane Bittencourt, atual Presidente Estadual do PL Mulher MS, conduziu o encontro com sensibilidade e firmeza, reforçando a importância de as mulheres ocuparem seus espaços com segurança e preparo. “A gente não quer só participar, a gente quer fazer parte das decisões. Queremos estar onde tudo acontece, com voz, com coragem e com propósito”, destacou.

O clima do evento foi de união verdadeira, não apenas no discurso, mas na prática. Entre conversas, relatos e experiências compartilhadas, ficou evidente que existe uma rede sendo construída, onde uma mulher apoia a outra e onde crescer juntas deixou de ser apenas uma ideia e passou a ser uma realidade.

Naiane também chamou atenção para algo essencial, o despertar feminino dentro da política. “Muitas vezes a 1mulher acha que não é capaz, que não é o lugar dela. E não é isso. A política também é nossa. E quando a gente entende isso, tudo começa a mudar”, afirmou.

O encontro também trouxe um olhar para o futuro, mas sem perder a essência do presente. A construção de novas lideranças, o incentivo à participação e o fortalecimento de quem já está no caminho mostram que existe um movimento consistente, feito com cuidado, estratégia e, principalmente, com identidade.

Sem formalidades excessivas ou discursos distantes da realidade, o que se viu foi uma política mais próxima, mais humana e mais feminina, onde o acolhimento caminha junto com a força e onde a união se transforma em ação.

Como resumiu Naiane: “A gente está só começando e quando mulheres decidem caminhar juntas, não tem volta, é só crescimento.”