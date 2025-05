Mulher sofre ataque com faca e tem cabelo cortado pelo ex-companheiro

Uma jovem de 28 anos foi violentamente atacada pelo ex-marido, de 25 anos, na noite desta quinta-feira (22), no bairro Los Angeles, em Campo Grande. O agressor, que estava foragido do sistema prisional desde o dia 19, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava chegando do trabalho quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. Ele passou a agredi-la com socos e chutes, ameaçou matá-la e pressionou uma faca contra seu pescoço, causando um ferimento superficial. Na sequência, cortou parte do cabelo da mulher, em um ato de humilhação e controle.

Testemunhas acionaram a PM, que localizou o suspeito tentando fugir por um terreno vizinho. Ele se feriu ao pular uma cerca com serpentina, mas foi contido e preso. Durante a abordagem, os policiais constataram que ele havia fugido recentemente do presídio da Gameleira.

A vítima tinha uma medida protetiva vigente contra o agressor, o que configura descumprimento de ordem judicial. O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violação de medida protetiva, dentro da Lei Maria da Penha.

A mulher recebeu atendimento médico e passa bem. O agressor permanece sob custódia e deve responder criminalmente.