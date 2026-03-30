Mulher é flagrada em ato obsceno em MS

Caso chamou atenção de populares, que acionaram a polícia

Uma mulher foi flagrada se masturbando em frente a um comércio na manhã desta segunda-feira (30) no bairro Água Boa, em Dourados. Populares que presenciaram o ato acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local. A mulher foi conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou esclarecimentos e foi liberada. Testemunhas relataram surpresa e constrangimento com a situação, registrada por câmeras de segurança do comércio.

Autoridades reforçam que casos de exposição sexual em via pública configuram crime e devem ser denunciados. O caso segue registrado para investigação, sem registro de agressões ou vítimas diretas. A ocorrência alerta para a importância da conscientização sobre limites legais em espaços públicos.