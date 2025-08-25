Mulher e bebê prematuro são resgatadas de fazenda isolada no Pantanal

Uma jovem de 26 anos e sua filha recém-nascida prematura foram resgatadas na manhã de domingo (24) de uma fazenda isolada no Pantanal do Paiaguás, em Mato Grosso do Sul. O local, de difícil acesso terrestre, exigiu apoio aéreo do helicóptero da Marinha do Brasil para que mãe e filha fossem socorridas com urgência.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Corumbá, a mulher apresentava sinais de fraqueza após o parto, enquanto o bebê não conseguia se alimentar adequadamente devido à sua condição prematura. A equipe foi acionada por volta das 10h30 e se deslocou até o Heliponto do 6º Distrito Naval, onde embarcou para o resgate.

Após o pouso no Esquadrão de Helicópteros da Marinha, ambas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro da cidade para atendimento médico. O estado de saúde das duas ainda não foi divulgado.