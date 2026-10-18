MSGás corre para tapar cratera após asfalto engolir carro na Vila Margarida

Obra foi concluída em setembro, mas o asfalto cedeu após fortes chuvas e engoliu um carro na Vila Margarida

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Midiamax

MSGás inicia reparos na Vila Margarida, mas ainda tenta descobrir por que o asfalto resolveu abrir a boca

A MSGás começou a reparar a cratera que engoliu um carro na Vila Margarida, na quinta-feira (15), em Campo Grande. O asfalto abriu a boca, o veículo foi parar no buraco e agora a companhia corre para consertar o estrago. A obra de ampliação da rede de gás havia sido concluída em 29 de setembro.

Menos de um mês depois, o chão resolveu mostrar que serviço terminado nem sempre significa problema encerrado. A empresa informou que a rede de gás está intacta e não houve vazamento. Agora, investiga as causas do afundamento, incluindo o volume de chuva. Enquanto isso, as equipes retiram o solo úmido para compactar o terreno novamente e, depois, refazer o asfalto. O proprietário do carro foi procurado para receber apoio.

Felizmente, ninguém se feriu. Resta descobrir por que o asfalto cedeu justamente em um trecho que passou por intervenção recente. A chuva pode ter ajudado, mas a resposta ainda está enterrada, literalmente.

Foto: Pietra Dorneles
CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Chuva deixa moradores da Chácara dos Poderes ilhados

Milton - 0
Moradores relatam dificuldades para sair de casa e chegar ao trabalho A chuva caiu com força em Campo Grande e deixou moradores da Chácara dos...
Leia mais

GCM recupera peças de semáforo furtado e fecha ferro-velho clandestino

ANELISE PEREIRA - 0
A atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) resultou na recuperação de peças de um controlador semafórico furtado em Campo Grande e no fechamento de...
Leia mais

Papy acompanha melhorias no Rouxinóis

Milton - 0
No Rouxinóis, árvore saiu de cena, mas os buracos seguem firmes Uma árvore apodrecida que ameaçava casas e a rede elétrica foi retirada da Praça...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 13 de outubro de 2026. Hoje é dia Nacional do Fisioterapeuta Faltam 12 dias para a eleição de 2º turno. Manchetes de hoje do Correio do...
Leia mais