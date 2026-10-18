MSGás corre para tapar cratera após asfalto engolir carro na Vila Margarida

MSGás inicia reparos na Vila Margarida, mas ainda tenta descobrir por que o asfalto resolveu abrir a boca

A MSGás começou a reparar a cratera que engoliu um carro na Vila Margarida, na quinta-feira (15), em Campo Grande. O asfalto abriu a boca, o veículo foi parar no buraco e agora a companhia corre para consertar o estrago. A obra de ampliação da rede de gás havia sido concluída em 29 de setembro.

Menos de um mês depois, o chão resolveu mostrar que serviço terminado nem sempre significa problema encerrado. A empresa informou que a rede de gás está intacta e não houve vazamento. Agora, investiga as causas do afundamento, incluindo o volume de chuva. Enquanto isso, as equipes retiram o solo úmido para compactar o terreno novamente e, depois, refazer o asfalto. O proprietário do carro foi procurado para receber apoio.

Felizmente, ninguém se feriu. Resta descobrir por que o asfalto cedeu justamente em um trecho que passou por intervenção recente. A chuva pode ter ajudado, mas a resposta ainda está enterrada, literalmente.