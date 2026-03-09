terça-feira, 10/03/2026

MS sob alerta de tempestades e chuvas intensas

Institutos recomendam precauções diante de riscos de alagamentos e cortes de energia

Foto: Ilustrativa

Inmet e Cemtec preveem ventos de até 100 km/h e riscos de alagamentos no estado

O Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o Mato Grosso do Sul, válido entre a manhã desta segunda-feira (9) e a noite de terça-feira (10). A previsão aponta um acumulado de até 100 milímetros diários, com ventos severos que podem atingir a marca de 100 km/h, elevando o risco de cortes de energia, queda de árvores e descargas elétricas.

Segundo o Cemtec, a instabilidade é impulsionada pelo avanço de uma frente fria oceânica somada a áreas de baixa pressão atmosférica e alta umidade. Diante do cenário de tempestades, as autoridades recomendam que a população evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres e placas de sinalização. Além disso, a orientação técnica sugere o desligamento de aparelhos eletroeletrônicos para prevenir danos durante as precipitações, que também devem causar uma redução gradual na sensação térmica em diversas regiões do estado.

