MS marca presença nas principais competições nacionais de Flag Football

Mato Grosso do Sul se destaca no cenário do flag football brasileiro, confirmando presença nos torneios nacionais de seleções estaduais. A competição masculina será realizada em São Paulo nos dias 7 e 8 de março, reunindo 16 estados e a equipe convidada Onças Sub-20. Já o torneio feminino acontece em Belo Horizonte nos dias 21 e 22, fortalecendo o crescimento do esporte entre mulheres.

O destaque sul-mato-grossense inclui a presença de Taísa Andrade, atleta local que pode integrar a Seleção Brasileira rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. A participação nos torneios consolida o estado como celeiro de talentos e amplia a visibilidade do flag football. Além disso, a modalidade confirma sua expansão nacional e internacional. O momento reforça a valorização do esporte em Mato Grosso do Sul, incentivando novos atletas e torcedores.