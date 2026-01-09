sexta-feira, 9/01/2026

MS marca presença nas principais competições nacionais de Flag Football

Milton
Publicado por Milton
Foto: ESporteMS

Mato Grosso do Sul se destaca no cenário do flag football brasileiro, confirmando presença nos torneios nacionais de seleções estaduais. A competição masculina será realizada em São Paulo nos dias 7 e 8 de março, reunindo 16 estados e a equipe convidada Onças Sub-20. Já o torneio feminino acontece em Belo Horizonte nos dias 21 e 22, fortalecendo o crescimento do esporte entre mulheres.

O destaque sul-mato-grossense inclui a presença de Taísa Andrade, atleta local que pode integrar a Seleção Brasileira rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. A participação nos torneios consolida o estado como celeiro de talentos e amplia a visibilidade do flag football. Além disso, a modalidade confirma sua expansão nacional e internacional. O momento reforça a valorização do esporte em Mato Grosso do Sul, incentivando novos atletas e torcedores.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Artigo: A Câmara de Campo Grande foi atuante e presente no dia a dia da Capital

Milton - 0
Assumir a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande nesta Legislatura que se iniciou em 2025 significou representar uma Casa de Leis com o...
Leia mais

Hospitais públicos de Mato Grosso do Sul se destacam entre os 100 melhores do Brasil

Milton - 0
Na lista nacional, que avaliou exclusivamente unidades com atendimento integral pelo SUS, foram citados o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três...
Leia mais

Autor de feminicídio tentado é preso em ação integrada

Milton - 0
A Polícia Civil prendeu, na manhã de domingo (04), o autor de uma tentativa de feminicídio ocorrida em Ribas do Rio Pardo. A vítima,...
Leia mais

Sesc MS Vôlei anuncia reforços para sequência da Superliga B

Milton - 0
O Sesc MS Vôlei anunciou nesta semana a contratação do levantador Caio Yuzo, que defendia a Unigran Capital-MS, como reforço para a sequência da...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia