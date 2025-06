MS foca em ferrovias para avançar na logística

Mato Grosso do Sul prioriza a reativação das ferrovias e a modernização dos modais de transporte para melhorar sua logística e competitividade. Segundo o secretário estadual Jaime Verruck, o Governo do Estado vê a ferrovia como o principal gargalo, enquanto já avança em projetos rodoviários. A iniciativa foi destacada no 9º Encontro Regional do Plano Nacional de Logística (PNL) 2050, realizado em Campo Grande, que reuniu governo, setor produtivo e especialistas.

O encontro discutiu desafios e oportunidades para a infraestrutura da Região Centro-Oeste, fundamental para o agronegócio sul-mato-grossense. Verruck ressaltou a necessidade de reduzir custos e tempos de transporte para fortalecer a exportação estadual. A diversificação modal, com rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos, é vista como essencial para aumentar a eficiência.

A Rota Bioceânica também foi citada como uma solução estratégica futura para integrar modais. O secretário lembrou que os recursos são limitados, exigindo priorização dos investimentos nos pontos mais críticos. A colaboração entre governo federal, estadual e setor privado é apontada como chave para alinhar as ações à realidade local.

A meta do PNL 2050 é construir um sistema logístico sustentável e integrado, que assegure crescimento econômico e acesso competitivo aos mercados internacionais até 2050.