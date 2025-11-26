quarta-feira, 26/11/2025

MS busca controle rigoroso sobre tilápia comercializada no Estado

Rastreabilidade obrigatória garante segurança ao consumidor

Foto: Adobe Stock

A ALEMS analisa o Projeto de Lei 304/2025, que pretende impedir a comercialização de tilápia de origem duvidosa no Estado. Apenas peixes com documentação fiscal, sanitária e de rastreabilidade emitida por produtores brasileiros poderão ser vendidos. A medida visa proteger o setor aquícola local, evitar concorrência desleal e garantir segurança alimentar ao consumidor.

O projeto estabelece multas, apreensões e suspensão do registro sanitário para quem descumprir as regras, com fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Estabelecimentos terão 90 dias para se adequar. O deputado Roberto Hashioka destaca que a proposta respeita a legislação federal e fortalece a economia regional.

Dados de 2024 apontam que Mato Grosso do Sul é o terceiro maior exportador de tilápia do Brasil, reforçando a importância da proteção da cadeia produtiva local.

BOCA AGRONEGÓCIO

