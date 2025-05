MP-RJ investiga jogador do Juventude por suspeita de manipulação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) cumpriu, nesta terça-feira (20), dois mandados de busca ligados a uma investigação de manipulação de resultados no futebol. Um dos alvos foi o atacante Ênio, do Juventude. A operação ocorreu em Caxias do Sul, incluindo a casa do atleta e seu armário no estádio Alfredo Jaconi.

Ênio é suspeito de ter recebido cartões amarelos intencionalmente em partidas da Série A para beneficiar apostadores. A investigação foi iniciada após alerta de casas de apostas à CBF, que identificaram movimentações atípicas envolvendo o jogador.

O clube Juventude divulgou nota afirmando que colabora com as autoridades e reforçou compromisso com a integridade esportiva. O jogador não se manifestou até o momento. Documentos, celulares e mídias foram apreendidos.

A operação, batizada de “Totonero”, remete a um escândalo italiano dos anos 1980. Os crimes investigados incluem organização criminosa, estelionato e violação da Lei Geral do Esporte. As penas podem chegar a seis anos de prisão. A investigação segue em andamento.