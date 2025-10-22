quinta-feira, 23/10/2025

Motorista de aplicativo é ameaçada e tem carro levado em assalto

Ação rápida da polícia impede fuga completa dos assaltantes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Uma motorista de aplicativo, de 25 anos, foi assaltada na noite desta terça-feira (21) durante uma corrida que partiu do centro de Campo Grande com destino ao bairro Tiradentes. Ao chegar ao local final, o passageiro anunciou o assalto utilizando um canivete e obrigou a condutora a sair do veículo, um HB20. O criminoso fugiu com o carro da vítima.

Após o crime, a motorista acionou a Polícia Militar, que localizou o veículo já se deslocando em direção ao bairro Noroeste. A Força Tática da 6ª Companhia iniciou a perseguição, uma vez que o condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou escapar.

Durante a fuga, o HB20 entrou em uma região próxima a uma área de mata, onde dois suspeitos desembarcaram e tentaram se esconder. Com apoio das equipes da 11ª Companhia, 9º Batalhão, BOPE e Choque, a polícia realizou buscas intensas no local.

Um dos criminosos foi localizado e preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição da Justiça. O veículo foi recuperado e devolvido à motorista, que, segundo informações da PM, não sofreu ferimentos.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

