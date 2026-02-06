sexta-feira, 6/02/2026

Motocicleta transportava haxixe em Amambai

Droga estava escondida no chassi do veículo

Milton
Publicado por Milton
FOTO: DOF

Homem de 34 anos foi preso e entorpecente avaliado em cerca de R$ 975 mil

O DOF apreenderam 13,7 Kg de haxixe marroquino ocultos em uma moto Honda CG 150 Titan na rodovia MS-289, em Amambai. O piloto da moto, de 34 anos e residente em Dourados, demonstrou nervosismo durante abordagem em bloqueio de rotina, motivando vistoria detalhada. A droga estava distribuída em 33 invólucros no chassi e nas carenagens do veículo.

Questionado, o ele disse ter sido contratado para levar o entorpecente de Coronel Sapucaia a Caarapó, recebendo mil reais pelo transporte. O condutor, a motocicleta e a droga, avaliada em aproximadamente R$ 975 mil, foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai. A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém canal para denúncias anônimas pelo 0800 647-6300, garantindo sigilo. A ação reforça o combate ao tráfico internacional de drogas e a fiscalização em rodovias estratégicas da fronteira.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

