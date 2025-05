Morre Pepe Mujica aos 89 anos

O ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos. A informação foi confirmada pelo atual mandatário do país, Yamandú Orsi. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. Em abril de 2024, Mujica revelou publicamente que havia sido diagnosticado com um tumor no esôfago. Na ocasião, afirmou que não iniciaria tratamento contra a doença. O ex-presidente também convivia com uma enfermidade autoimune que comprometia seus rins.

Figura emblemática da política latino-americana, Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015 e ficou conhecido por seu estilo de vida simples, seu discurso em defesa dos mais pobres e sua atuação progressista. Yamandú Orsi, considerado seu sucessor político, já havia indicado no último domingo (11) que Mujica passava por um “momento crítico de saúde” e estava sendo resguardado pela família e aliados mais próximos.

Mujica também foi senador e líder do Movimento de Participação Popular. Seu legado é lembrado pela ética política, austeridade pessoal e defesa da democracia.

O Uruguai decretou luto oficial.