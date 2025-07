Morre Hulk Hogan, ícone da luta livre aos 71 anos

Hulk Hogan, lendário astro da WWE, faleceu nesta quinta-feira (24), aos 71 anos, em sua casa em Clearwater, Flórida. Segundo o site TMZ, Hogan sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Conhecido por seu físico imponente e seu icônico bigode loiro, Hogan foi uma das figuras mais marcantes da luta livre profissional nos anos 1980 e 1990.

A WWE lamentou profundamente a morte do ex-lutador, destacando sua contribuição para a popularização do esporte como entretenimento global. Hogan conquistou 12 títulos mundiais e ajudou a transformar a luta livre em um fenômeno cultural. Além do ringue, ele também atuou em filmes como Rocky III e Comando Suburbano.

O carismático Hulk Hogan deixou um legado que ultrapassa o esporte, influenciando gerações de fãs e atletas. Sua morte marcou o fim de uma era para a luta livre americana e para o entretenimento esportivo mundial. Fãs e colegas lamentam a perda do ícone que ajudou a moldar o universo da WWE.