Moradores espancam idoso flagrado estuprando menina de 9 anos

Um idoso de 65 anos foi brutalmente agredido por moradores após ser flagrado estuprando no domingo (21) uma criança de 9 anos no bairro Dom Antônio Barbosa em Campo Grande. O caso ocorreu no bairro Dom Antônio Barbosa e mobilizou grande número de pessoas.

Populares invadiram a casa, tiraram o homem à força e o espancaram com socos, chutes, pedradas e pauladas. A Guarda Civil Metropolitana encontrou o suspeito com cortes no rosto e o encaminhou à UPA Aero Rancho.

Na unidade, foi constatada possível fratura facial, e ele passou por exames de tomografia. Após receber atendimento médico, o idoso foi liberado e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC Cepol).

Segundo relatos, ele vinha molestando a menina há cerca de uma semana. A mãe da vítima contou que o homem era vizinho e frequentava a casa com frequência.

Diante da revolta popular, a polícia precisou usar spray de pimenta e balas de borracha para conter a multidão, que chegou a atingir policiais com pedras e garrafas.

Nesta segunda-feira (22), o juiz de plantão decretou a prisão preventiva do suspeito. O caso segue em investigação pelas autoridades