terça-feira, 23/09/2025

Moradores espancam idoso flagrado estuprando menina de 9 anos

Caso aconteceu no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande; Polícia precisou intervir para conter a população revoltada.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Top Mídia News

Um idoso de 65 anos foi brutalmente agredido por moradores após ser flagrado estuprando no domingo (21) uma criança de 9 anos no bairro Dom Antônio Barbosa em Campo Grande. O caso ocorreu no bairro Dom Antônio Barbosa e mobilizou grande número de pessoas.

Populares invadiram a casa, tiraram o homem à força e o espancaram com socos, chutes, pedradas e pauladas. A Guarda Civil Metropolitana encontrou o suspeito com cortes no rosto e o encaminhou à UPA Aero Rancho.

Na unidade, foi constatada possível fratura facial, e ele passou por exames de tomografia. Após receber atendimento médico, o idoso foi liberado e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC Cepol).

Segundo relatos, ele vinha molestando a menina há cerca de uma semana. A mãe da vítima contou que o homem era vizinho e frequentava a casa com frequência.

Diante da revolta popular, a polícia precisou usar spray de pimenta e balas de borracha para conter a multidão, que chegou a atingir policiais com pedras e garrafas.

Nesta segunda-feira (22), o juiz de plantão decretou a prisão preventiva do suspeito. O caso segue em investigação pelas autoridades

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Inspetores prontos para desafios: os bastidores da transformação da GCM em seus 35 anos

ANELISE PEREIRA - 0
Na Região Urbana do Bandeira, um grupo de guardas encara uma das etapas mais desafiadoras de sua formação: resistir ao desgaste físico e psicológico...
Leia mais

Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos em MS

Milton - 0
A Funtrab anunciou a abertura de inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Voucher Qualificação (PAS 2023), parte do MS...
Leia mais

Circuito Nelore de Qualidade chega a Lins com mais de mil animais

Milton - 0
O município de Lins/SP será palco da 13ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025, que acontece em 16 de setembro, no frigorífico...
Leia mais

Funtrab promove ‘Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência’ no bioparque pantanal

ANELISE PEREIRA - 0
No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em 21 de setembro, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), em parceria com...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia