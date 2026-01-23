Morador de Fátima do Sul morre em ataque de abelhas

Um homem de 58 anos, identificado como João Alexandrino da Silva Filho, morador de Fátima do Sul, morreu na tarde de quinta-feira (22) após sofrer um ataque de abelhas na Fazenda Ressaca, em Cáceres (MT). João, irmão de Sueli, professora conhecida na cidade, trabalhava como motorista da empresa JBJ Agropecuária e conduzia um caminhão em área de pastagens quando foi surpreendido por um enxame de abelhas. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi retirado do local por colegas e levado às pressas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cáceres, mas não resistiu às graves reações provocadas pelas picadas.

Um funcionário da fazenda, que operava uma pá carregadeira nas proximidades, presenciou o ataque e acionou imediatamente a equipe de socorro da propriedade. As circunstâncias exatas que provocaram o ataque ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. A tragédia mobilizou moradores e familiares, deixando como lembrança a dedicação de João ao trabalho e os laços com sua família, especialmente com sua irmã Sueli, muito conhecida na comunidade de Fátima do Sul.