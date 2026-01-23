sexta-feira, 23/01/2026

Morador de Fátima do Sul morre em ataque de abelhas

Milton
Milton
Foto: Cáceres Notícias

Um homem de 58 anos, identificado como João Alexandrino da Silva Filho, morador de Fátima do Sul, morreu na tarde de quinta-feira (22) após sofrer um ataque de abelhas na Fazenda Ressaca, em Cáceres (MT). João, irmão de Sueli, professora conhecida na cidade, trabalhava como motorista da empresa JBJ Agropecuária e conduzia um caminhão em área de pastagens quando foi surpreendido por um enxame de abelhas. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi retirado do local por colegas e levado às pressas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cáceres, mas não resistiu às graves reações provocadas pelas picadas.

Um funcionário da fazenda, que operava uma pá carregadeira nas proximidades, presenciou o ataque e acionou imediatamente a equipe de socorro da propriedade. As circunstâncias exatas que provocaram o ataque ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. A tragédia mobilizou moradores e familiares, deixando como lembrança a dedicação de João ao trabalho e os laços com sua família, especialmente com sua irmã Sueli, muito conhecida na comunidade de Fátima do Sul.

