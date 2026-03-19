Monitor é investigado por relação com aluna de 13 anos em escola da Vila Serradinho

Servidor teria confessado encontros e envolvimento

Um monitor de uma escola municipal na Vila Serradinho, em Campo Grande, foi denunciado por manter um relacionamento com uma aluna de 13 anos. A ocorrência foi registrada na DEPCA após a mãe da menor ser chamada à unidade escolar e, em conversa com a filha, confirmar o envolvimento, iniciado no fim de 2025.

O jovem de 26 anos admitiu à direção da escola que mantinha encontros com a adolescente, inclusive no laboratório de ciências, além de visitas à casa da menor na ausência da mãe. Também há relatos de troca de conteúdos íntimos durante o período.

A Secretaria Municipal de Educação foi comunicada, e o monitor deverá ser desligado da função. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e segue sob investigação das autoridades competentes.