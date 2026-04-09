Mochi pede investimentos para modernizar Sala de Tecnologia em Nioaque

Ação visa ampliar acesso à tecnologia e fortalecer ensino público

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou, nesta terça-feira (7), indicação ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, solicitando recursos para modernizar a Sala de Tecnologia da Escola Estadual Uirapuru, em Nioaque. A proposta, que atende pedido do vereador Jorge do Uirapuru, prevê investimento de R$ 100 mil para aquisição de equipamentos e melhoria da infraestrutura, promovendo inclusão digital e aprimorando a formação dos estudantes.

Mochi ressaltou que investir em tecnologia na educação é fundamental para garantir oportunidades e reduzir desigualdades, especialmente em comunidades do interior, fortalecendo o ensino público e preparando os jovens para os desafios do futuro.