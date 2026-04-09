Mochi pede investimentos para modernizar Sala de Tecnologia em Nioaque

Deputado propõe R$ 100 mil para escola estadual

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Ação visa ampliar acesso à tecnologia e fortalecer ensino público

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou, nesta terça-feira (7), indicação ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, solicitando recursos para modernizar a Sala de Tecnologia da Escola Estadual Uirapuru, em Nioaque. A proposta, que atende pedido do vereador Jorge do Uirapuru, prevê investimento de R$ 100 mil para aquisição de equipamentos e melhoria da infraestrutura, promovendo inclusão digital e aprimorando a formação dos estudantes.

Mochi ressaltou que investir em tecnologia na educação é fundamental para garantir oportunidades e reduzir desigualdades, especialmente em comunidades do interior, fortalecendo o ensino público e preparando os jovens para os desafios do futuro.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Robertson se despede do Liverpool

Milton - 0
Saída ocorre junto de Mohamed Salah, marcando o fim de uma geração em AnfieldAndy Robertson anunciou que deixará o Liverpool ao final da temporada,...
Leia mais

Palmeiras enfrenta estreia da Libertadores com desfalques

Milton - 0
Dupla acompanha delegação em Cartagena, mas segue em recuperação Paulinho e Vitor Roque viajaram com o Palmeiras para Cartagena, na Colômbia, onde o Alviverde enfrenta...
Leia mais

Torcedores colombianos deixam ferido a faca em Corumbá

Milton - 0
Suspeitos foram presos em flagrante após ataque próximo ao terminal Uma briga entre torcedores de clubes colombianos terminou em esfaqueamento e prisão na noite de...
Leia mais

NOVA ALVORADA DO SUL: Antigo Camelódromo será transformado na Casa do Artesão.

ANELISE PEREIRA - 0
O antigo Camelódromo de Nova Alvorada do Sul ganhará um novo significado e passará a ser a Casa do Artesão. O local vai abrigar...
Leia mais