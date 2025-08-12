terça-feira, 12/08/2025

Missão Ásia atrai olhares do Japão para MS

Comitiva sul-mato-grossense reforça imagem do Estado como destino estratégico para investimentos durante agendas em Tóquio e na Expo Osaka 2025.

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: DIVULGAÇÃO

A passagem da Missão Ásia pelo Japão destacou Mato Grosso do Sul como um polo estratégico e seguro para investimentos internacionais. Com encontros realizados em Tóquio e participação na Expo Osaka 2025 — evento global com a presença de 158 países —, a comitiva liderada pelo governador Eduardo Riedel apresentou as potencialidades econômicas, produtivas e sustentáveis do Estado.

Durante a agenda, encerrada nesta terça-feira (12), foram realizadas reuniões com grandes conglomerados como Sumitomo, Mitsui e a agência japonesa JICA, focando em setores como agricultura, pecuária, infraestrutura e recuperação ambiental. Segundo Riedel, o dia foi produtivo e promissor para futuras parcerias.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, ressaltou que o ambiente de negócios de MS é visto com bons olhos por investidores internacionais, graças à atuação conjunta entre poder público e setor privado. Já o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou o otimismo após os encontros com empresas japonesas, que demonstraram forte interesse em projetos no Estado.

Após o Japão, a comitiva segue para Singapura, encerrando a missão no dia 16 de agosto.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

É Lei: Sancionado cancelamento virtual de produtos ou serviços, de Hashioka

ANELISE PEREIRA - 0
Agora os consumidores sul-mato-grossenses passarão a ser informados sobre a possibilidade de cancelar produtos ou serviços de energia, de telefonia e de internet por...
Leia mais

MS rumo ao carbono neutro

Milton - 0
Mato Grosso do Sul traça um caminho sólido para se tornar um estado carbono neutro até 2030, consolidando o protagonismo do agronegócio local na...
Leia mais

Podcast Na Boca do Povo recebe João Paulo & Santhiago em episódio especial de bastidores e emoção

Josimar Palácio - 0
Dupla sertaneja é entrevistada em edição especial e relembra trajetória, desafios e conquistas. Programa também contou com sorteios e participação musical de Matheus Felipe Na...
Leia mais

ALEMS cria comenda para homenagear Filhas de Jó

Milton - 0
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou, por unanimidade, a criação da Comenda do Mérito Legislativo das Filhas de Jó Internacional....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia