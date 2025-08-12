Missão Ásia atrai olhares do Japão para MS

A passagem da Missão Ásia pelo Japão destacou Mato Grosso do Sul como um polo estratégico e seguro para investimentos internacionais. Com encontros realizados em Tóquio e participação na Expo Osaka 2025 — evento global com a presença de 158 países —, a comitiva liderada pelo governador Eduardo Riedel apresentou as potencialidades econômicas, produtivas e sustentáveis do Estado.

Durante a agenda, encerrada nesta terça-feira (12), foram realizadas reuniões com grandes conglomerados como Sumitomo, Mitsui e a agência japonesa JICA, focando em setores como agricultura, pecuária, infraestrutura e recuperação ambiental. Segundo Riedel, o dia foi produtivo e promissor para futuras parcerias.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, ressaltou que o ambiente de negócios de MS é visto com bons olhos por investidores internacionais, graças à atuação conjunta entre poder público e setor privado. Já o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou o otimismo após os encontros com empresas japonesas, que demonstraram forte interesse em projetos no Estado.

Após o Japão, a comitiva segue para Singapura, encerrando a missão no dia 16 de agosto.

FOTOS: DIVULGAÇÃO