Miranda inicia preparação para a implementação da coleta seletiva no dia 09 de dezembro

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, iniciou nesta terça-feira as ações de orientação da rota piloto da Coleta Seletiva no município. A iniciativa marca o início de uma nova etapa na gestão dos resíduos sólidos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental.

A equipe técnica da Secretaria, acompanhada pelo secretário Celso Moraes, realizou visitas e conversas com moradores, apresentando informações sobre a importância da separação correta dos materiais recicláveis e os benefícios que a coleta seletiva trará para a cidade. O trabalho integra a fase preparatória da rota piloto, que servirá como modelo para a ampliação futura do serviço.

Nos próximos dias, os Agentes Comunitários de Saúde farão visitas domiciliares para complementar as orientações, explicando detalhadamente como será o processo de coleta, quais itens devem ser separados e quais procedimentos cada residência e estabelecimento deverá adotar.

A coleta seletiva terá início oficial no dia 09 de dezembro e representa um avanço significativo para Miranda, contribuindo para a redução do volume de resíduos destinados ao aterro, incentivando o reaproveitamento de materiais e ampliando as práticas de preservação ambiental.

Com a participação ativa da comunidade, a Prefeitura reafirma seu compromisso com políticas públicas sustentáveis, promovendo uma cidade mais limpa, organizada e consciente.

