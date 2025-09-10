quarta-feira, 10/09/2025

MIRANDA: Biblioteca indústria do conhecimento recebe novo acervo e é destaque em Mato Grosso do Sul.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Biblioteca Indústria do Conhecimento acaba de receber novos livros para compor seu acervo, ampliando ainda mais as opções de leitura e pesquisa oferecidas aos estudantes e à comunidade.

O Secretário Municipal de Educação, Anildo Balbuena, juntamente com a professora Evanir Duarte, conferiu a qualidade e a quantidade do material recebido pelo SESI, reforçando o compromisso com a valorização da educação em Miranda.

De acordo com a professora Walquiria Bitonti, a articulação entre a Secretaria de Educação, diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores tem transformado a biblioteca em um espaço único. No local, os alunos encontram incentivo à leitura, apoio em pesquisas, elaboração de trabalhos escolares e participam de projetos fixos, como a Hora do Conto, Ziraldo, Cinemateca e Gibiteca.

Neste mês, a Biblioteca Indústria do Conhecimento foi classificada em 3º lugar em atendimento e serviço entre todas as bibliotecas do SESI em Mato Grosso do Sul. Este resultado nos enche de orgulho, pois representa mais do que números: traduz uma verdadeira mudança cultural e novos hábitos sendo cultivados por nossos estudantes.

Conheça a biblioteca e incentive seu filho(a) a ler.
A leitura é capaz de transformar vidas e abrir caminhos para um futuro melhor.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

STF garante permanência de famílias no “Novo Carandiru” na Mata do Jacinto

Milton - 0
O STF, em decisão definitiva do ministro Cristiano Zanin, garantiu que 15 famílias assistidas pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul possam permanecer...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quarta, 4 de setembro de 2025. Hoje é dia do Cerrado. Manchetes do CORREIO DO ESTADO: “Produção de milho safrinha é recorde em MS; Bancada federal de...
Leia mais

Especialistas Declaram: Israel está cometendo genocídio em Gaza

Milton - 0
A Associação Internacional de Estudiosos de Genocídio (IAGS), maior entidade do mundo dedicada ao estudo de genocídios, declarou que Israel está cometendo genocídio contra...
Leia mais

Português é preso após oferecer 500 euros por “cabeça de brasileiro”

Milton - 0
A Polícia Judiciária de Portugal prendeu na segunda-feira (8) um homem de 56 anos que publicou nas redes sociais um vídeo oferecendo 500 euros...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia