MIRANDA: Biblioteca indústria do conhecimento recebe novo acervo e é destaque em Mato Grosso do Sul.

A Biblioteca Indústria do Conhecimento acaba de receber novos livros para compor seu acervo, ampliando ainda mais as opções de leitura e pesquisa oferecidas aos estudantes e à comunidade.

O Secretário Municipal de Educação, Anildo Balbuena, juntamente com a professora Evanir Duarte, conferiu a qualidade e a quantidade do material recebido pelo SESI, reforçando o compromisso com a valorização da educação em Miranda.

De acordo com a professora Walquiria Bitonti, a articulação entre a Secretaria de Educação, diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores tem transformado a biblioteca em um espaço único. No local, os alunos encontram incentivo à leitura, apoio em pesquisas, elaboração de trabalhos escolares e participam de projetos fixos, como a Hora do Conto, Ziraldo, Cinemateca e Gibiteca.

Neste mês, a Biblioteca Indústria do Conhecimento foi classificada em 3º lugar em atendimento e serviço entre todas as bibliotecas do SESI em Mato Grosso do Sul. Este resultado nos enche de orgulho, pois representa mais do que números: traduz uma verdadeira mudança cultural e novos hábitos sendo cultivados por nossos estudantes.

Conheça a biblioteca e incentive seu filho(a) a ler.

A leitura é capaz de transformar vidas e abrir caminhos para um futuro melhor.