Mesatenista Calderano avança com autoridade às quartas no Mundial

O brasileiro Hugo Calderano garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa, disputado em Doha, no Catar, ao vencer Quadri Aruna, da Nigéria, por 4 sets a 0 nesta quinta-feira (22). As parciais da vitória foram 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6.

Calderano mostrou domínio total desde o início da partida, impondo um ritmo forte e mantendo o controle mesmo nos momentos de maior pressão. Após perder o primeiro ponto, recuperou-se rapidamente e fechou a primeira parcial com facilidade.

No segundo set, o nigeriano chegou a abrir três pontos de vantagem, mas o brasileiro reagiu com agressividade e virou com autoridade. O terceiro set foi ainda mais contundente, com Calderano somando nove pontos no saque adversário.

Mesmo com uma breve reação de Aruna no quarto set, Hugo manteve a calma, virou o jogo e fechou a parcial em 11 a 6. Com o triunfo, ele segue firme na busca por um inédito título mundial.

Esta foi mais uma grande atuação do número um das Américas, que agora aguarda o adversário da próxima fase.