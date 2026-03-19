Vítima de 12 anos está internada com suspeita de fratura

Menino autista é surrado dentro e fora da escola, e caso gera revolta na região do Portal Caiobá, em Campo Grande. O adolescente de 12 anos, segundo o Conselho Tutelar, foi atacado por um colega durante a aula, após ser acusado de pegar um lanche, sofrendo uma queda que resultou em hematoma na boca.

Na saída da escola, enquanto aguardava o ônibus, voltou a ser surrado e agredido por um homem e pela mãe do colega, que teriam participado das agressões, causando lesões pelo corpo. Populares intervieram para conter a violência. A vítima passou por atendimento médico, exame de corpo de delito e permanece internada em unidade de saúde, com suspeita de fratura na costela.

O Conselho Tutelar apontou falha da escola por não registrar imediatamente o caso nem acionar os responsáveis ou autoridades competentes. A Secretaria Municipal de Educação foi procurada, mas não respondeu até a publicação. Medidas protetivas podem ser solicitadas para garantir a segurança da vítima.