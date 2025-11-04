quarta-feira, 5/11/2025

Megaoperação no Rio: Perfil dos 115 mortos ligados ao CV

Detalhes da operação: prisões e armas apreendidas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Governo do RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro finalizou a identificação de 117 suspeitos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho, nos Complexos do Alemão e da Penha. Dos mortos, 95% tinham ligação comprovada com a facção criminosa, e 54% eram de outros estados.

Todos os suspeitos eram homens, com idades entre 14 e 55 anos, e 32% tinham apenas o nome da mãe registrado em suas certidões. Entre os mortos, 59 possuíam mandados de prisão pendentes e 97 tinham histórico criminal relevante.

A ofensiva policial também resultou na prisão de 113 pessoas e na apreensão de 118 armas, incluindo 91 fuzis. Quatro policiais morreram durante os confrontos, dois civis e dois militares. A operação foi classificada como a mais sangrenta da história do Rio de Janeiro.

Confira a lista completa dos mortos na operação

  • Fabiano Martins Amancio
  • Brendon César Da Silva
  • Yuri Dos Santos Barreto
  • Richard Souza Dos Santos
  • Jonas De Azeredo Vieira
  • Juan Marciel Pinho De Souza
  • Alessandro Alves De Souza
  • Carlos Henrique Castro Soares Da Silva
  • Cauã Fernandes Do Carmo Soares
  • Marllon De Melo Felisberto
  • Maicon Thomaz Vilela Da Silva
  • Aleilson Da Cunha Luz Junior
  • Hércules Salles De Lima
  • Victor Hugo Rangel De Oliveira
  • Ronaldo Julião Da Silva
  • Waldemar Ribeiro Saraiva
  • Kauã Teixeira Dos Santos
  • Jeanderson Bismarque Soares De Almeida
  • Alessandro Alves Silva
  • Marcos Vinícius Da Silva Lima
  • Célio Guimarães Júnior
  • Márcio Da Silva De Jesus
  • Yan Dos Santos Fernandes
  • Nelson Soares Dos Reis Campos
  • Willian Botelho De Freitas Borges
  • Maxwel Araújo Zacarias
  • Marcos Adriano Azevedo De Almeida
  • André Luiz Ferreira Mendes Junior
  • Yago Ravel Rodrigues Rosário
  • Edione Dos Santos Dias
  • Wendel Francisco Dos Santos
  • Diego Dos Santos Muniz
  • Hito José Pereira Bastos
  • Maicon Pyterson Da Silva
  • Carlos Eduardo Santos Felício
  • Nailson Miranda Da Silva
  • Felipe Da Silva
  • Luiz Cláudio Da Silva Santos
  • Francisco Nataniel Alves Gonçalves
  • Vitor Ednilson Martins Maia
  • Luan Carlos Marcolino De Alcântara
  • Fernando Henrique Dos Santos
  • Rodolfo Pantoja Da Silva
  • Edson De Magalhães Pinto
  • Danilo Ferreira Do Amor Divino
  • Francisco Myller Moreira Da Cunha
  • Wesley Martins E Silva
  • Fábio Francisco Santana Sales
  • Luciano Ramos Silva
  • Luiz Eduardo Da Silva Mattos
  • Vanderley Silva Borges
  • Lucas Da Silva Lima
  • Michel Mendes Peçanha
  • Lucas Guedes Marques
  • Leonardo Fernandes Da Rocha
  • Jônatas Ferreira Santos
  • Anderson Da Silva Severo
  • Luiz Carlos De Jesus Andrade
  • Alessandro Martins Moreira De Oliveira
  • Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
  • Tiago Neves Reis
  • Marcos Antônio Silva Junior
  • Diogo Garcez Santos Silva
  • Francisco Teixeira Parente
  • Rafael De Moraes Silva
  • Gabriel Lemos Vasconcelos
  • Wellinson De Sena Dos Santos
  • Cleys Bandeira Da Silva
  • Josigledson De Freitas Silva
  • Jonatha Daniel Barros Da Silva
  • José Paulo Nascimento Fernandes
  • Cleiton César Dias Mello
  • Cleiton Souza Da Silva
  • Ricardo Aquino Dos Santos
  • Adailton Bruno Schmitz Da Silva
  • Wellington Brito Dos Santos
  • Evandro Da Silva Machado
  • Ronald Oliveira Ricardo
  • Éder Alves De Souza
  • Gustavo Souza De Oliveira
  • Rafael Corrêa Da Costa
  • Fabian Alves Martins
  • Arlen João De Almeida
  • Douglas Conceição De Souza
  • Bruno Corrêa Da Costa
  • Kauã De Souza Rodrigues Da Silva
  • Jean Alex Santos Campos
  • Fabrício Dos Santos Da Silva
  • Wagner Nunes Santana
  • Luan Carlos Dias Pastana
  • Cleideson Silva Da Cunha
  • Kleber Izaias Dos Santos
  • Wallace Barata Pimentel
  • Adan Pablo Alves De Oliveira
  • Lucas Alves Araújo
  • Francisco Machado Dos Santos
  • Bruno Almeida De Oliveira
  • Bruno Dos Santos Raimundo
  • Eliel Castro De Jesus
  • Robson Da Silva Monteiro
  • Tarcísio Da Silva Carvalho
  • Keven Vinícius Sousa Ramos
  • William Dos Santos Barbosa
  • Jorge Benedito Corrêa Barbosa
  • Wellington Santos De Jesus
  • Jorge Santos Dos Anjos
  • Rubens Lourenço Dos Santos
  • Lucas Da Conceição
  • Cleiton Souza Da Silva
  • Douglas Henrique Simões Da Costa
  • Gilberto Nascimento Da Rocha
  • Erick Vieira De Paiva
  • Marcos Aurélio Amaral Carreira
  • Diogo Souza Nunes
CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Luan Santana encerra turnê na Europa com recorde histórico em Londres

Jhoseff Bulhões - 0
Ícone da música brasileira lota a lendária Ovo Arena Wembley, palco de grandes nomes como Queen, Madonna e Beyoncé
Leia mais

Festival Africanidades celebra mês da consciência negra na UFMS

ANELISE PEREIRA - 0
O Festival Africanidades começou ontem, segunda-feira (3), e segue até sexta-feira (7), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento celebra...
Leia mais

Neno Razuk propõe programa itinerante para diagnóstico do autismo em Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Neno Razuk (PL) apresentou indicação à Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica e à Secretaria de Estado de Saúde...
Leia mais

Coronel David denuncia esquema de financiamento por trás de invasão que destruiu fazenda em Caarapó

Milton - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (29) para denunciar o suposto...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia