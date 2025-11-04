Megaoperação no Rio: Perfil dos 115 mortos ligados ao CV

A Polícia Civil do Rio de Janeiro finalizou a identificação de 117 suspeitos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho, nos Complexos do Alemão e da Penha. Dos mortos, 95% tinham ligação comprovada com a facção criminosa, e 54% eram de outros estados.
Todos os suspeitos eram homens, com idades entre 14 e 55 anos, e 32% tinham apenas o nome da mãe registrado em suas certidões. Entre os mortos, 59 possuíam mandados de prisão pendentes e 97 tinham histórico criminal relevante.
A ofensiva policial também resultou na prisão de 113 pessoas e na apreensão de 118 armas, incluindo 91 fuzis. Quatro policiais morreram durante os confrontos, dois civis e dois militares. A operação foi classificada como a mais sangrenta da história do Rio de Janeiro.
Confira a lista completa dos mortos na operação
- Fabiano Martins Amancio
- Brendon César Da Silva
- Yuri Dos Santos Barreto
- Richard Souza Dos Santos
- Jonas De Azeredo Vieira
- Juan Marciel Pinho De Souza
- Alessandro Alves De Souza
- Carlos Henrique Castro Soares Da Silva
- Cauã Fernandes Do Carmo Soares
- Marllon De Melo Felisberto
- Maicon Thomaz Vilela Da Silva
- Aleilson Da Cunha Luz Junior
- Hércules Salles De Lima
- Victor Hugo Rangel De Oliveira
- Ronaldo Julião Da Silva
- Waldemar Ribeiro Saraiva
- Kauã Teixeira Dos Santos
- Jeanderson Bismarque Soares De Almeida
- Alessandro Alves Silva
- Marcos Vinícius Da Silva Lima
- Célio Guimarães Júnior
- Márcio Da Silva De Jesus
- Yan Dos Santos Fernandes
- Nelson Soares Dos Reis Campos
- Willian Botelho De Freitas Borges
- Maxwel Araújo Zacarias
- Marcos Adriano Azevedo De Almeida
- André Luiz Ferreira Mendes Junior
- Yago Ravel Rodrigues Rosário
- Edione Dos Santos Dias
- Wendel Francisco Dos Santos
- Diego Dos Santos Muniz
- Hito José Pereira Bastos
- Maicon Pyterson Da Silva
- Carlos Eduardo Santos Felício
- Nailson Miranda Da Silva
- Felipe Da Silva
- Luiz Cláudio Da Silva Santos
- Francisco Nataniel Alves Gonçalves
- Vitor Ednilson Martins Maia
- Luan Carlos Marcolino De Alcântara
- Fernando Henrique Dos Santos
- Rodolfo Pantoja Da Silva
- Edson De Magalhães Pinto
- Danilo Ferreira Do Amor Divino
- Francisco Myller Moreira Da Cunha
- Wesley Martins E Silva
- Fábio Francisco Santana Sales
- Luciano Ramos Silva
- Luiz Eduardo Da Silva Mattos
- Vanderley Silva Borges
- Lucas Da Silva Lima
- Michel Mendes Peçanha
- Lucas Guedes Marques
- Leonardo Fernandes Da Rocha
- Jônatas Ferreira Santos
- Anderson Da Silva Severo
- Luiz Carlos De Jesus Andrade
- Alessandro Martins Moreira De Oliveira
- Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
- Tiago Neves Reis
- Marcos Antônio Silva Junior
- Diogo Garcez Santos Silva
- Francisco Teixeira Parente
- Rafael De Moraes Silva
- Gabriel Lemos Vasconcelos
- Wellinson De Sena Dos Santos
- Cleys Bandeira Da Silva
- Josigledson De Freitas Silva
- Jonatha Daniel Barros Da Silva
- José Paulo Nascimento Fernandes
- Cleiton César Dias Mello
- Cleiton Souza Da Silva
- Ricardo Aquino Dos Santos
- Adailton Bruno Schmitz Da Silva
- Wellington Brito Dos Santos
- Evandro Da Silva Machado
- Ronald Oliveira Ricardo
- Éder Alves De Souza
- Gustavo Souza De Oliveira
- Rafael Corrêa Da Costa
- Fabian Alves Martins
- Arlen João De Almeida
- Douglas Conceição De Souza
- Bruno Corrêa Da Costa
- Kauã De Souza Rodrigues Da Silva
- Jean Alex Santos Campos
- Fabrício Dos Santos Da Silva
- Wagner Nunes Santana
- Luan Carlos Dias Pastana
- Cleideson Silva Da Cunha
- Kleber Izaias Dos Santos
- Wallace Barata Pimentel
- Adan Pablo Alves De Oliveira
- Lucas Alves Araújo
- Francisco Machado Dos Santos
- Bruno Almeida De Oliveira
- Bruno Dos Santos Raimundo
- Eliel Castro De Jesus
- Robson Da Silva Monteiro
- Tarcísio Da Silva Carvalho
- Keven Vinícius Sousa Ramos
- William Dos Santos Barbosa
- Jorge Benedito Corrêa Barbosa
- Wellington Santos De Jesus
- Jorge Santos Dos Anjos
- Rubens Lourenço Dos Santos
- Lucas Da Conceição
- Cleiton Souza Da Silva
- Douglas Henrique Simões Da Costa
- Gilberto Nascimento Da Rocha
- Erick Vieira De Paiva
- Marcos Aurélio Amaral Carreira
- Diogo Souza Nunes