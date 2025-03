Mecanização no campo reduz custo dos alimentos em assentamentos

Em visita a Rondonópolis (MT), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, entregou maquinário para beneficiar cerca de 800 famílias de assentados. A ação faz parte do Programa Estratégico de Fortalecimento de Assentamentos Rurais, uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a UFMT. Ao todo, foram investidos R$ 5,1 milhões na entrega de patrulhas completas, caminhões e equipamentos específicos para a produção local, além de assistência técnica.

Com a implementação de seis assentamentos atendidos, a mecanização promete reduzir o custo de produção e aumentar a renda das famílias, como explica Valnei Vieira Marinho, presidente da Associação do Vale do Berigue. As máquinas irão facilitar o cultivo durante a janela agrícola, garantindo maior produtividade, como relata Luiza Maria de Souza Fernandes, assentada no P.A. São Francisco.

O ministro destacou ainda que a iniciativa não envolve apenas a entrega de equipamentos, mas também a estruturação de programas complementares para apoiar a agricultura familiar. A ação reflete um esforço para tornar o setor mais sustentável e acessível à população rural.