quinta-feira, 19/02/2026

MC Tuto apresenta “Renasci” e transforma dor em força em seu mais recente lançamento

Jhoseff Bulhões
Publicado por Jhoseff Bulhões
Foto: Wyss Brasil

O cantor MC Tuto lança, nesta quinta-feira (19), a faixa “Renasci”, uma música que mergulha em experiências pessoais para falar sobre superação, fé e reconstrução da própria trajetória. O single estará disponível à 0h nas plataformas de áudio e ganha lançamento no YouTube às 19h do mesmo dia.

Composta pelo próprio artista, a canção apresenta um relato intenso e confessional, no qual MC Tuto expõe vulnerabilidades, reconhece erros e reafirma sua força diante das dificuldades. A letra traz reflexões sobre julgamentos, amadurecimento e confiança em Deus como base para atravessar momentos difíceis e de incerteza.

“Eu escrevi ‘Renasci’ em um período de muita reflexão. Foi um momento em que eu precisei olhar para dentro, fortalecer minha fé e entender os propósitos de Deus na minha caminhada. Essa música representa transformação, aprendizado e a certeza de que sempre existe uma nova chance para fazer diferente e seguir mais forte”, afirma Tuto.

Atualmente consolidado como uma das maiores vozes do funk, MC Tuto vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Com números expressivos nas plataformas digitais e forte conexão com o público, o artista reafirma, em “Renasci”, sua capacidade de transformar vivências pessoais em mensagens universais de fé, superação e recomeço.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br

Jhoseff Bulhões

