MC Livinho prepara turnê de despedida antes de pausa na carreira

Após anunciar na última semana que fará uma pausa na carreira, o cantor MC Livinho prepara uma turnê especial de despedida, batizada de “Fazer Falta”, título escolhido não por acaso. O nome faz referência a uma das músicas de maior sucesso do cantor, um verdadeiro marco em sua trajetória e que agora ganha novo significado nesse momento de transição.

Serão 12 apresentações cuidadosamente escolhidas, pensadas como um reencontro direto com os fãs que acompanham sua trajetória há anos. Nada de espetáculo frio. A proposta é de proximidade, emoção e retrospectiva.

“Eu precisava olhar no olho do meu público antes de qualquer pausa. Essa turnê é gratidão. É devolver o carinho que recebi a vida inteira”, comenta o artista.

A pausa vem como um movimento pessoal para o artista dedicar mais tempo a família, filhos e com si próprio, mas ele não queria sair de cena sem esse último gesto.

“‘Fazer Falta’ sempre foi uma música muito especial pra mim. Agora ela representa exatamente esse momento. Eu quero estar presente antes de me afastar”, completa.

A turnê “Fazer Falta” terá datas divulgadas em breve no site do artista (clique aqui) e a expectativa é de ingressos para aquela que promete ser uma das séries de shows mais emocionantes da carreira do artista.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br