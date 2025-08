Marta e Angelina são recebidas com festa no Orlando Pride

As estrelas Marta e Angelina foram recebidas com muita festa nesta quarta-feira (6) no Orlando Pride, após conquistarem a Copa América Feminina com a seleção brasileira no último sábado. O retorno das atletas ao clube americano foi marcado por homenagens calorosas, com bandeiras do Brasil, balões em verde, amarelo e azul e cartazes saudando as “Rainhas da América”.

A equipe se reuniu em uma sala decorada para surpreender as campeãs. No quadro de avisos, uma mensagem destacava o orgulho do clube pelas jogadoras. Marta e Angelina, que ganharam alguns dias de descanso após a decisão, reviveram emoções intensas na final contra a Colômbia, em Quito.

Angelina marcou o primeiro gol do Brasil, enquanto Marta brilhou com um golaço no último minuto e outro na prorrogação. Apesar de perderem pênaltis decisivos, contaram com a defesa salvadora da goleira Lorena, que garantiu o nono título continental do Brasil.

— Essas meninas são incríveis. Eu errei, mas elas me levantaram — disse Marta, emocionada.