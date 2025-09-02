Marcos Pollon recebe homenagem da assembleia legislativa do Rio de Janeiro

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, durante Sessão solene em homenagem ao dia do atirador desportivo, pelos serviços de promoção e valorização do tiro desportivo, na difusão da cultura da cidadania armada e na defesa das liberdades individuais.

Marcos Pollon recebeu moção de aplausos e congratulações, de autoria do deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil-RJ) pelo trabalho em defesa da legítima defesa e das liberdades individuais. “É um ato de coragem a realização desta sessão solene, quando a opinião pública é jogada contra o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. O maior ato de resistência é a sobrevivência. Cada dia que cada um permanece é um recado claro a esse Governo ditatorial que não vamos nos entregar, apesar de toda perseguição sofrida. Por mais escura que seja a noite, há de raiar o dia”, disse Pollon.

A sessão solene em homenagem ao Dia do Atirador Desportivo reuniu lideranças, instrutores, autoridades e defensores das liberdades individuais, reunidos em respeito e reconhecimento ao papel do atirador esportivo no Brasil. O propositor da honraria, deputado estadual Marcelo Dino, destacou a importância da atuação de Pollon. “Sua atuação firme e coerente com os valores da cidadania e da Constituição. Por sua liderança nacional, dedicação e contribuição ao fortalecimento das liberdades individuais, é justo e oportuno o presente reconhecimento”, disse o parlamentar.

A homenagem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, soma às outras honrarias recebidas por Marcos Pollon, pelas Assembleias Legislativas de Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo, em reconhecimento a seus serviços prestados.