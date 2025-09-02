terça-feira, 2/09/2025

Marcos Pollon recebe homenagem da assembleia legislativa do Rio de Janeiro

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, durante Sessão solene em homenagem ao dia do atirador desportivo, pelos serviços de promoção e valorização do tiro desportivo, na difusão da cultura da cidadania armada e na defesa das liberdades individuais.

Marcos Pollon recebeu moção de aplausos e congratulações, de autoria do deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil-RJ) pelo trabalho em defesa da legítima defesa e das liberdades individuais. “É um ato de coragem a realização desta sessão solene, quando a opinião pública é jogada contra o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. O maior ato de resistência é a sobrevivência. Cada dia que cada um permanece é um recado claro a esse Governo ditatorial que não vamos nos entregar, apesar de toda perseguição sofrida. Por mais escura que seja a noite, há de raiar o dia”, disse Pollon.

A sessão solene em homenagem ao Dia do Atirador Desportivo reuniu lideranças, instrutores, autoridades e defensores das liberdades individuais, reunidos em respeito e reconhecimento ao papel do atirador esportivo no Brasil. O propositor da honraria, deputado estadual Marcelo Dino, destacou a importância da atuação de Pollon. “Sua atuação firme e coerente com os valores da cidadania e da Constituição. Por sua liderança nacional, dedicação e contribuição ao fortalecimento das liberdades individuais, é justo e oportuno o presente reconhecimento”, disse o parlamentar.

A homenagem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, soma às outras honrarias recebidas por Marcos Pollon, pelas Assembleias Legislativas de Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo, em reconhecimento a seus serviços prestados.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Lidio Lopes celebra ampliação do Hospital de Câncer em Campo Grande

Milton - 0
O deputado estadual Lidio Lopes participou, na segunda-feira (1º), da inauguração do quarto andar do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. A...
Leia mais

Com apoio do governo do estado, hospital de câncer inaugura quarto andar e amplia leitos para oncologia

ANELISE PEREIRA - 0
Com objetivo de atender mais pacientes e fortalecer o tratamento oncológico no Estado, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) inaugurou o quarto andar...
Leia mais

Gerson Claro celebra prêmio nacional conquistado pelo programa MS Ativo Municipalismo

Milton - 0
O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), celebrou nesta quinta-feira (28) a conquista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, concedido pelo Centro de...
Leia mais

Caravina entrega recursos e reforça compromisso com saúde e educação em Nova Andradina

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Caravina cumpriu uma extensa agenda em Nova Andradina, onde oficializou a entrega de recursos e ouviu novas demandas da população. Durante...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia