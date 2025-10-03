sexta-feira, 3/10/2025

Mara Caseiro pede reforma e ampliação da brinquedoteca do Hospital de Caracol

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, indicação solicitando a destinação de recursos para viabilizar a reforma e a ampliação da brinquedoteca do Hospital Rita Antônia Maciel Godoy, localizado no município de Caracol. O pedido atende demanda apresentada pela vereadora Meire Leite Vieira, da Câmara Municipal.

Segundo a parlamentar, a brinquedoteca desempenha um papel fundamental no atendimento humanizado das crianças em tratamento ou internação na unidade hospitalar. O espaço oferece atividades lúdicas e terapêuticas que auxiliam na recuperação emocional e psicológica dos pequenos pacientes, contribuindo para reduzir o estresse causado pelo ambiente hospitalar e fortalecendo o vínculo entre profissionais de saúde, crianças e familiares.

Entretanto, a atual estrutura encontra-se limitada em termos de espaço e recursos materiais, dificultando a realização de atividades diversificadas e o acolhimento simultâneo de um número maior de crianças. A ampliação e modernização do local possibilitarão ambientes mais seguros e confortáveis, com mobiliário adequado, ventilação e iluminação apropriadas, além de novos brinquedos e materiais educativos.

Também estão previstas melhorias na acessibilidade e adequação do espaço para atender crianças com necessidades especiais, criando um ambiente mais acolhedor para pacientes e acompanhantes.

“É uma iniciativa que vai além da questão física. Estamos falando de cuidado, de atenção emocional e da importância de oferecer um ambiente que ajude na recuperação das crianças. Queremos que elas sintam acolhimento e tenham momentos de alegria mesmo durante o tratamento”, afirmou Mara Caseiro.

CATEGORIAS:
GERAL

