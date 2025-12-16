Mais de 100 famílias já realizaram o sonho da casa própria na 10ª edição do Feirão Habita

Consolidado como o maior evento de habitação de interesse social do Centro-Oeste, a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande já apresenta resultados expressivos logo em seu primeiro fim de semana de atividade. Somente nos primeiros dias, foram mais de 100 unidades habitacionais comercializadas, reforçando o sucesso da iniciativa e a confiança da população nas políticas públicas de moradia desenvolvidas pela Prefeitura de Campo Grande.



O 10º Feirão, realizado durante a programação do Natal dos Sonhos, acontece na loja oficial instalada na Rua 14 de Julho, 2374, e segue até o dia 23 de dezembro. A integração entre celebração natalina e política habitacional tem ampliado o alcance do evento e atraído famílias de diversas regiões da Capital em busca do primeiro imóvel.

Uma delas foi a família de Juliana Pinheiro, de 29 anos. Ela foi ao Feirão acompanhada do esposo e dos filhos. Juntos, eles adquiriram um apartamento no bairro Vila Nasser e celebraram a conquista após realizar todas as etapas do processo. “Eu acompanhei o edital e vi que fui convocada. Quando apareceu meu nome, pensei: ‘vou lá ver no que dá’. Cheguei, fiz a análise e fui muito bem atendida. Consegui os três subsídios: federal, estadual e municipal. Deu tudo certo, graças a Deus.”

Já Gustavo Romário de Souza, 42 anos, estava passando pela Rua 14 de Julho quando foi abordado por um dos corretores do Feirão. Ele adquiriu uma casa no bairro São Conrado. “Eu estava passando aqui na rua, já atrasado para o trabalho, quando os corretores me abordaram. Resolvi parar para ouvir e acabou sendo uma grande oportunidade. Consegui o subsídio máximo e agora estou realizando o sonho da casa própria”.

Os resultados refletem as condições facilitadas oferecidas nesta edição, como os descontos mínimos garantidos pelo Programa Bônus Sonho de Morar e a concessão de subsídios financeiros para complementar a entrada do financiamento habitacional. As medidas são regulamentadas pelas Portarias nº 454/2025 e 455/2025, publicadas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).

As unidades comercializadas fazem parte de empreendimentos credenciados no Feirão, com valores dentro dos limites estabelecidos pelo programa, que incluem apartamentos e casas de até R$ 250 mil. O público atendido é formado por famílias com renda de até sete salários mínimos, inscritas no Cadastro Geral da EMHA e enquadradas nas regras dos Programas de Habitação de Interesse Social.

Além das vendas já concretizadas, o primeiro fim de semana também foi marcado por alto volume de atendimentos, simulações de financiamento e encaminhamentos para aquisição de imóveis, demonstrando que o Feirão segue em ritmo acelerado e com grande expectativa de novos negócios ao longo dos próximos dias.

A 10ª edição do Feirão segue até 23 de dezembro, das 10h às 21h, com atendimento diário. O prazo final para solicitar os subsídios e concluir a compra do imóvel vai até 30 de novembro de 2026.