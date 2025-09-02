Mais de 1 bilhão de pessoas sofrem com transtornos mentais no mundo, alerta OMS

Dados recentes divulgados pela OMS mostram que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Estes problemas são a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo, afetando indivíduos de todas as idades e classes sociais. A OMS alerta que, apesar dos avanços em políticas públicas, investimentos maiores são essenciais para ampliar o acesso aos cuidados em saúde mental.

O suicídio, consequência trágica desses transtornos, ceifou cerca de 721 mil vidas em 2021, principalmente entre jovens, o que torna urgente a adoção de medidas eficazes para prevenir essas mortes. A instituição ressalta que a meta global de reduzir as taxas de suicídio em um terço até 2030 está longe de ser alcançada.

Além do impacto humano, os transtornos mentais geram prejuízos econômicos estimados em US$ 1 trilhão anuais, devido à perda de produtividade e aos custos de tratamento. A OMS conclama governos a tratarem a saúde mental como um direito básico e prioridade de saúde pública.