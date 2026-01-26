segunda-feira, 26/01/2026

Luto no rádio de Campo Grande: morre Osvaldo Batista

O comunicador Osvaldo Batista, nascido em 06 de janeiro de 1951, faleceu em 25 de janeiro de 2026, deixando uma grande lacuna no rádio de Campo Grande e região. Conhecido pela voz marcante e dedicação ao ofício, Osvaldo conquistou o carinho dos ouvintes e colegas ao longo de décadas de trabalho na Difusora Pantanal 101.9 FM.

Velório e sepultamento de Osvaldo Batista
O velório está sendo realizado na Capela Pax Universo, localizada na Rua 13 de Maio, 3611, no Centro de Campo Grande, MS, iniciando-se às 20 horas do dia 25 de janeiro de 2026 e com término previsto para às 8 horas do dia seguinte. O sepultamento ocorrerá no dia 26 de janeiro, às 9 horas, no Cemitério Jardim da Paz, situado na R-060, Km 02, saída para Sidrolândia, em Campo Grande. Familiares, amigos e admiradores são convidados a prestar as últimas homenagens e acompanhar o cortejo.

Nós, do site BocadoPovoNews, prestamos nossas condolências e sentimentos à família e aos amigos.

