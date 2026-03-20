sexta-feira, 20/03/2026

Lula promete acionar ONU e critica potências por guerra no Irã

Presidente responsabiliza membros do Conselho de Segurança por conflitos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom

Petista também comenta caso Banco Master e faz críticas à gestão anterior

O presidente Lula afirmou que pretende cobrar a ONU sobre a condução da guerra no Irã, criticando duramente os países que compõem o órgão. Segundo ele, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França deveriam garantir a paz mundial, mas estariam fomentando conflitos e ampliando a produção de armas. As declarações foram feitas durante evento no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde Lula também confirmou intenção de disputar a reeleição em 2026, com Fernando Haddad ao governo paulista e possível manutenção de Geraldo Alckmin como vice.

No mesmo discurso, o presidente atribuiu irregularidades do Banco Master à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e ao ex-chefe do Banco Central Roberto Campos Neto, prometendo investigação rigorosa sobre o caso.

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