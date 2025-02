Lula culpa ICMS e intermediários pela alta dos combustíveis

O presidente Lula (PT) criticou a alta nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha durante evento da Petrobras, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17). Lula isentou a empresa estatal dos reajustes, apontando o aumento do ICMS, imposto estadual, como principal responsável.

O valor da gasolina comum, que na semana passada atingiu R$ 6,37 por litro, é vendido muito acima do preço de saída da Petrobras, que é de R$ 3,04. Lula afirmou que a diferença de preço é resultado da atuação de intermediários, que aumentam os custos para o consumidor final. “O povo é assaltado pelo intermediário, e a fama fica nas costas do governo”, disse o presidente.

O preço do gás de cozinha também foi alvo de críticas, com o valor médio do botijão de 13 kg chegando a R$ 107,23, muito acima dos R$ 35 que a Petrobras recebe. Lula defendeu que a população deve saber quem realmente está inflacionando os preços. Essa situação contribui para a crescente insatisfação popular, que se reflete na baixa popularidade do governo, segundo o Datafolha.