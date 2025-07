Liga Terrão bate recorde com 328 times inscritos

A Liga Terrão MS, maior torneio de futebol amador de Mato Grosso do Sul, alcançou um marco inédito: 328 equipes confirmadas para a edição de 2025. Com representantes de 38 municípios, além da capital Campo Grande que lidera em número de inscritos, a competição organizada pela UEFAMS já definiu os potes para o aguardado sorteio da fase de grupos.

Divididos em oito grupos, os times agora aguardam a definição dos confrontos iniciais. Além do tradicional clima de rivalidade e festa nas comunidades, a edição deste ano terá uma premiação recorde: R$ 50 mil para o campeão, com R$ 120 mil no total distribuído entre os melhores colocados.

Reconhecida por revelar talentos e fortalecer o futebol de várzea, a Liga Terrão é um verdadeiro espetáculo popular. Com campos improvisados, torcidas vibrantes e muito suor, o torneio ganha cada vez mais destaque e apoio local. O pontapé inicial está próximo — e a emoção, garantida.