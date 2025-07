Lidio Lopes propõe novo modelo de moradia popular para MS

O deputado estadual Lidio Lopes apresentou à Assembleia Legislativa um novo conceito de moradia popular inspirado no programa habitacional de Marília/SP. Na última sexta-feira, ele acompanhou a entrega de 806 casas no Residencial Vida Nova Paraíso, fruto de uma parceria público-privada com financiamento da Caixa Econômica Federal e execução por construtoras privadas.

O modelo oferece moradias subsidiadas, com prestações em torno de R$ 600, e padrão superior, incluindo laje, telhado de cimento, esquadrias de alumínio e áreas de lazer. Lopes destacou que a iniciativa já beneficia milhares de famílias em São Paulo e pode ser replicada em Campo Grande e outras cidades do Mato Grosso do Sul, onde o déficit habitacional é elevado.

A expectativa é construir 5 mil unidades inicialmente na capital, com geração de empregos e fortalecimento da economia local. Para avançar, será necessário ajustar leis municipais e o plano diretor. Lopes enfatizou a importância de trazer para MS soluções que deram certo em outras regiões do país.